0

Форвард «Клужа» Митч Крик стал MVP 11-го тура Еврокубка

Еврокубок назвал MVP 11-х матчей турнира.

Самым ценным игроком 11-го тура Еврокубка стал 33-летний австралийский форвард «Клужа» Митч Крик. Его команда крупно победила в игре с «Нептунасом» (118:97).

Крик установил рекорд клуба по результативности, набрав 40 очков. Форвард реализовал 10 из 11 двухочковых, 4 из 4 трехочковых и 8 из 10 штрафных бросков и добавил 4 подбора.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Еврокубка
logoНептунас
Митч Крик
logoКлуж
logoЕврокубок
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Еврокубок. «Тюрк Телеком» проиграл «Бурку», «Лондон» одержал победу над «Бешикташем» в овертайме и другие результаты
вчера, 22:05
Еврокубок. «Бахчешехир» выиграл у «Клужа», «Манреса» разобралась с «Цедевитой-Олимпией» и другие результаты
10 декабря, 21:57
Еврокубок. «Бахчешехир» проиграл «Нептунасу», «Литкабелис» дома уступил «Лондону» и другие результаты
4 декабря, 20:42
Главные новости
Элайджа Брайант стал MVP 16-го тура Евролиги
9 минут назадФото
Нандо Де Коло вторым в истории Евролиги взял планку в 5000 очков
23 минуты назадФото
Финал Кубка НБА-2026 может пройти на арене Дьюка в Северной Каролине
44 минуты назад
Фанат чуть не попал в Дуэйна Вашингтона зажигалкой после домашнего поражения «Партизана»
сегодня, 10:22
Лука Шаманич: «Сдружились вне площадки с Ненадом Димитриевичем, и это отражается в игре»
сегодня, 10:05
Крис Финч: «Чудовищный матч с точки зрения игры в нападении»
сегодня, 09:50
Туомас Иисало об игре «Мемфиса»: «В начале роли были нестабильными, понадобилось время, но работа привела к естественному прогрессу»
сегодня, 09:24
Кенни Эткинсон: «Все будут говорить о нашей защите, но я вижу в первую очередь 20 потерь»
сегодня, 08:59
Билли Донован: «Парни вернулись в состав, мы перетряхнули ротацию и постараемся вернуться к уровню начала сезона»
сегодня, 08:41
Майк Бибби: «Первый вопрос в студенческом баскетболе теперь о том, сколько заплатят»
сегодня, 08:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Хапоэль Тель-Авив» ведет переговоры о продлении контрактов с Элайджей Брайантом и Антонио Блэйкни
сегодня, 06:21
Старший брат ресивера «Рэмс» Пуки Накуа был арестован за кражу автомобиля форварда «Лейкерс» Аду Тьеро
сегодня, 05:50
Еврокубок. «Тюрк Телеком» проиграл «Бурку», «Лондон» одержал победу над «Бешикташем» в овертайме и другие результаты
вчера, 22:05
Антон Юдин после поражения от «Зенита»: «Третью игру подряд мы начали слишком мягко и медленно»
вчера, 19:59
Александер Секулич после победы над «Локо»: «Самое важное – мы свели спады в игре к минимуму, надеюсь, сможем продолжать расти как команда»
вчера, 19:15
Из соображений безопасности матч Евролиги между «Барселоной» и «Маккаби Тель‑Авив» пройдет без зрителей
вчера, 18:32
Владислав Коновалов обратился к игрокам «Самары» после поражения от «Енисея»: «Получите пять фолов и уйдите с разорванной майкой. Будьте спартанцами, будьте мужчинами!»
вчера, 18:20
Ростислав Вергун после поражения от ЦСКА: «Все, что было до перерыва, наверное, не имеет смысла после такого перформанса во второй половине»
вчера, 17:34
Премьер-лига. Женщины. «Самара» уступила московскому «Динамо», УГМК разгромил «Нефтяник»
вчера, 16:11
«Чикаго» получил исключение на сумму 2,7 миллиона долларов из-за потери форварда Ноа Эссанга
вчера, 15:22