Форвард «Клужа» Митч Крик стал MVP 11-го тура Еврокубка
Еврокубок назвал MVP 11-х матчей турнира.
Самым ценным игроком 11-го тура Еврокубка стал 33-летний австралийский форвард «Клужа» Митч Крик. Его команда крупно победила в игре с «Нептунасом» (118:97).
Крик установил рекорд клуба по результативности, набрав 40 очков. Форвард реализовал 10 из 11 двухочковых, 4 из 4 трехочковых и 8 из 10 штрафных бросков и добавил 4 подбора.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Еврокубка
