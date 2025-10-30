  • Спортс
Дрэймонд Грин: «Санти Альдама выставил себя полным клоуном, и я тоже сделал из него клоуна, когда он промазал два штрафных»

Дрэймонд Грин раскритиковал игроков, которые симулируют фолы.

«Что мне не нравится – это когда игроки говорят и ведут себя так, будто хотят драться, а потом получают маленький фол, и падают, хватаясь за шею, за голову, будто они при смерти.

Почти как будто ты продал свою душу ради двух штрафных. Лежишь на полу, закатываешь глаза, только чтобы встать и дойти до скамейки и к линии штрафных. В итоге теряешь все уважение. Теперь ты – лох, и мы не можем это исправить, потому что ты слушаешь какого-то дурацкого тренера, который говорит: «Если фол – симулируй».

Но потом тебе еще надо играть. И этот братан [Санти Альдама] с +15 опустился до +2 по итогам игры, после того как выкинул этот придурочный трюк. Он выставил себя полным клоуном, и я тоже сделал из него клоуна, когда он промазал два штрафных», – сказал Грин в подкасте The Draymond Green Show.

Дрэймонд Грин получил неспортивный фол, сказал Джарену Джексону-младшему заткнуться и потроллил соперника после смазанных штрафных

