Кевин Гарнетт получит должность в «Миннесоте», а также удостоится церемонии вывода своего номера из обращения

«Миннесота» выведет из обращения номер Кевина Гарнетта.

Член Зала славы Кевин Гарнетт официально возвращается в «Миннесоту». По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, легендарный игрок займет в клубе многофункциональную роль, которая будет включать бизнес-направление, работу с сообществом и создание контента. Кроме того, организация, наконец, проведет церемонию вывода из обращения его игрового номера – «21».

После завершения игровой карьеры в 2016 году Гарнетт не поддерживал отношений с организацией «Тимбервулвз». Причиной стал конфликт с Гленом Тэйлором – владельцем клуба на тот момент. Из‑за разногласий Гарнетт отказывался от церемонии вывода своего номера из обращения.

Ситуация изменилась с приходом новых владельцев – Марка Лори и Алекса Родригеса. Им удалось наладить отношения с легендой клуба, и стороны достигли взаимопонимания относительно воссоединения.