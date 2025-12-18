«Торонто» летом интересовался возможностью приобретения Ламело Болла (Майкл Скотто)
«Торонто» проявлял интерес к Ламело Боллу прошедшим летом.
По информации инсайдера HoopsHype Майкла Скотто, «Торонто» летом вел предварительные переговоры возможном обмене на разыгрывающего «Шарлотт» Ламело Болла. Однако, несмотря на проявленный интерес, сделка так и не состоялась.
В этом сезоне 24-летний баскетболист набирает в среднем 19,4 очка, 6 подборов и 8,5 передачи за игру.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: HoopsHype
