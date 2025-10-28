Дрэймонд Грин: «На Востоке нет команд, способных выиграть чемпионство НБА в этом сезоне»
«Честно говоря, я просто не уверен, что на Востоке есть команды, способные соперничать с топовыми командами Запада. Очевидно, что текущие проблемы «Бостона» играют здесь огромную роль.
«Кливленд» не смог этого показать. Дариус Гарлэнд не играет, и, конечно, когда он вернется, нужно посмотреть, как все срастется обратно. Тот факт, что у команды был хороший сезон в прошлом году, не означает, что все будет так же сейчас. У всех команд был целый год, чтобы изучить твою атаку, так что теперь все может быть иначе.
Нужно собрать все элементы воедино. Плюс они потеряли Тая Джерома – а он был важен для раздевалки и команды в целом.
Когда я смотрю на Восток, я просто не вижу ни одной команды, которая могла бы на чемпионском уровне тягаться с лидерами Запада. Я просто не прогнозирую такого», – сказал четырехкратный чемпион НБА в подкасте The Draymond Green Show.