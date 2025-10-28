Дрэймонд Грин: «На Востоке нет команд, способных выиграть чемпионство НБА в этом сезоне»

Дрэймонд Грин усомнился в конкурентоспособности Восточной конференции.

«Честно говоря, я просто не уверен, что на Востоке есть команды, способные соперничать с топовыми командами Запада. Очевидно, что текущие проблемы «Бостона » играют здесь огромную роль.

«Кливленд » не смог этого показать. Дариус Гарлэнд не играет, и, конечно, когда он вернется, нужно посмотреть, как все срастется обратно. Тот факт, что у команды был хороший сезон в прошлом году, не означает, что все будет так же сейчас. У всех команд был целый год, чтобы изучить твою атаку, так что теперь все может быть иначе.

Нужно собрать все элементы воедино. Плюс они потеряли Тая Джерома – а он был важен для раздевалки и команды в целом.

Когда я смотрю на Восток, я просто не вижу ни одной команды, которая могла бы на чемпионском уровне тягаться с лидерами Запада. Я просто не прогнозирую такого», – сказал четырехкратный чемпион НБА в подкасте The Draymond Green Show.