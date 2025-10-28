5

Дрэймонд Грин: «На Востоке нет команд, способных выиграть чемпионство НБА в этом сезоне»

Дрэймонд Грин усомнился в конкурентоспособности Восточной конференции.

«Честно говоря, я просто не уверен, что на Востоке есть команды, способные соперничать с топовыми командами Запада. Очевидно, что текущие проблемы «Бостона» играют здесь огромную роль.

«Кливленд» не смог этого показать. Дариус Гарлэнд не играет, и, конечно, когда он вернется, нужно посмотреть, как все срастется обратно. Тот факт, что у команды был хороший сезон в прошлом году, не означает, что все будет так же сейчас. У всех команд был целый год, чтобы изучить твою атаку, так что теперь все может быть иначе.

Нужно собрать все элементы воедино. Плюс они потеряли Тая Джерома – а он был важен для раздевалки и команды в целом.

Когда я смотрю на Восток, я просто не вижу ни одной команды, которая могла бы на чемпионском уровне тягаться с лидерами Запада. Я просто не прогнозирую такого», – сказал четырехкратный чемпион НБА в подкасте The Draymond Green Show.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Fullcourtpass в соцсети X
logoДрэймонд Грин
logoДариус Гарлэнд
logoКливленд
logoБостон
logoМилуоки
logoНБА
logoТай Джером
logoНью-Йорк
logoГолден Стэйт
logoАтланта
logoФиладельфия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дрэймонд Грин получил неспортивный фол, сказал Джарену Джексону-младшему заткнуться и потроллил соперника после смазанных штрафных
сегодня, 05:11Видео
Дрэймонд Грин отговорил «Голден Стэйт» от обмена Лаури Маркканена в дедлайн-2025
24 октября, 11:48
Дрэймонд Грин о Джимми Батлере: «У меня огромное уважение к настоящим бойцам и альфам. Он – альфа»
22 октября, 14:22
Главные новости
Демаркус Казинс: «Уверен, что руководство «Филадельфии» уже ведет разговоры о том, как может выглядеть их будущее без Эмбиида»
3 минуты назад
Оби Топпин выбыл как минимум на месяц
49 минут назад
Полу Пирсу предъявлены официальные обвинения за вождение в нетрезвом виде
сегодня, 17:59
Айзек Окоро о «Чикаго»: «У нас менталитет «андердогов». Поэтому в каждом матче мы бьемся до конца»
сегодня, 17:37
Джефф Тиг: «Атланте» не хватает темнокожих парней»
сегодня, 17:22
НБА. «Голден Стэйт» примет «Клипперс», «Милуоки» встретится с «Никс» и другие матчи
сегодня, 17:01
Джейк Фишер: «Деандре Эйтон не выглядит игроком, с которым Лука Дончич будет играть пик-н-роллы следующие десять лет»
сегодня, 16:53
«С таким результатом аппетит только растет. Надеюсь, это не последний раз». Лаури Маркканен рассказал о впечатлениях после 51 очка в игре с «Финиксом»
сегодня, 16:34
Маркус Моррис о Джоэле Эмбииде: «Он мог прийти минут за двадцать до начала матча и выдать 70 очков»
сегодня, 16:04
Сэм Меррилл получил травму бедра в матче против «Детройта»
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Евролига. «Жальгирис» встретится с «Виртусом», «Валенсия» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи
сегодня, 18:01Live
Единая лига ВТБ. «Пари НН» принимает «Енисей»
сегодня, 16:07Live
Еврокубок. «Паниониос» принимает «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» сыграет с «Арисом»
сегодня, 17:38Live
Евролига оштрафовала Эргина Атамана на 8000 евро
сегодня, 15:30
Джаред Батлер допущен к играм и дебютирует за «Црвену Звезду» в матче с «Маккаби»
сегодня, 15:15Фото
Матч Евролиги «Дубай» – «Хапоэль Тель-Авив» перенесен в Сараево
сегодня, 13:52
Джаред Батлер не прошел медосмотр в «Црвене Звезде» из-за сердечного заболевания
сегодня, 13:15
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Ле-Портелем»
сегодня, 12:34
«Финикс» отыгрался с «-7» за 24 секунды до конца четвертой четверти матча с «Ютой»
сегодня, 09:15Видео
Джош Харт об Австралии: «Игровая площадка дьявола. Одни только ядовитые твари»
сегодня, 08:51