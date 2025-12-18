  • Спортс
0

Кевин Гарнетт: «Я – фанат Виктора Вембаньямы. С удовольствием провел бы с ним совместную тренировку»

Кевин Гарнетт высоко оценил потенциал молодой звезды «Сан-Антонио».

Член Зала славы и чемпион НБА-2008 Кевин Гарнетт высоко оценил потенциал 21‑летнего центрового «Сан‑Антонио» Виктора Вембаньямы. В подкасте Ticket & The Truth, который он ведет вместе с Полом Пирсом, Гарнетт отметил природную интуицию, игровое видение и целеустремленность молодого баскетболиста.

«У этого парня действительно есть видение игры. И он полностью сконцентрирован, брат. Он стремится к доминированию, но при этом постепенно набирает уверенность и все впитывает.

Приятно видеть, как он развивается естественным путем. С удовольствием провел бы с ним совместную тренировку. Я – фанат Виктора Вембаньямы. Думаю, для него нет пределов. Он может стать тем, кого мы давно не видели в баскетболе», – заявил Гарнетт.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Ticket & The Truth
logoВиктор Вембаньяма
logoНБА
logoКевин Гарнетт
logoСан-Антонио
