Никола Топич пропустит как минимум 4-6 недель из-за операции на яичках

Проблемы со здоровьем снова откладывают дебют сербского разыгрывающего «Тандер».

«Оклахома» объявила, что в понедельник Топич перенес операцию на яичках и пройдет повторное обследование через 4-6 недель. Это означает, что его дебют в НБА состоится, как минимум, не раньше ноября.

Никола Топич , выбранный под 12-м номером на драфте-2024, пропустил весь прошлый сезон из-за разрыва передней крестообразной связки.