Никола Топич пропустит как минимум 4-6 недель из-за операции на яичках
Проблемы со здоровьем снова откладывают дебют сербского разыгрывающего «Тандер».
«Оклахома» объявила, что в понедельник Топич перенес операцию на яичках и пройдет повторное обследование через 4-6 недель. Это означает, что его дебют в НБА состоится, как минимум, не раньше ноября.
Никола Топич, выбранный под 12-м номером на драфте-2024, пропустил весь прошлый сезон из-за разрыва передней крестообразной связки.
Кто лучший американский игрок в НБА?3828 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости