Марк Тейтум о европейском проекте НБА: «Строительство новых арен входит в наши планы»

НБА ведет активные переговоры с инвесторами на ключевых европейских рынках.

В интервью La Gazzetta dello Sport заместитель комиссионера НБА Марк Тейтум, курирующий проект Лиги Европе под эгидой НБА, раскрыл новые детали о потенциальных городах для расширения. Он подтвердил, что лига ведет активные переговоры с инвесторами по ключевым европейским рынкам, включая Милан и Рим.

«Когда я упоминал Милан и Рим, я просто приводил пример. Но мы действительно ведем переговоры с несколькими сторонами, заинтересованными в этих двух рынках. На данном этапе я не могу назвать фаворитов.

Что касается «Милана », недавно я обсуждал этот вопрос с Этторе Мессиной – мы мыслим в одном ключе. Мы ведем переговоры с несколькими группами.

Строительство новых арен входит в наши планы. Понимаем, что это потребует времени, и в первые несколько лет будем адаптироваться к текущей ситуации. Но в будущем нам, безусловно, нужно играть на подходящих площадках», – отметил Тейтум.