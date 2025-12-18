0

Форвард «Партизана» Тайрик Джонс пропустит матч с «Жальгирисом»

«Партизан» сыграет против «Жальгириса» без Тайрика Джонса.

«Партизан» едет в Каунас на матч Евролиги против «Жальгириса» без ключевого форварда Тайрика Джонса. Игрок, лидирующий в команде по количеству минут на площадке в этом сезоне, пропустит встречу из‑за обострения старой травмы.

Главный тренер Мирко Оцокольич подтвердил эту информацию после поражения от «Виртуса». По его словам, Джонс почувствовал боль еще в 1-й половине матча с итальянской командой и был вынужден уйти в раздевалку.

В текущем сезоне Евролиги 28-летний американец сыграл 15 матчей, набирая в среднем 10,8 очка, 6,1 подбора и 2,1 передачи за 24 минуты на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Mozzart Sport
logoПартизан
logoЖальгирис
травмы
logoТайрик Джонс
logoЕвролига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фанат чуть не попал в Дуэйна Вашингтона зажигалкой после домашнего поражения «Партизана»
сегодня, 10:22
Джабари Паркер: «Я один из лучших игроков в Европе, мне надо думать о своем будущем»
сегодня, 06:44
Дуэйн Вашингтон об отставке Желько Обрадовича: «Мне не платят за то, чтобы выбирать тренера»
16 декабря, 16:00
Главные новости
Евролига. «Панатинаикос» примет «Хапоэль», «Милан» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи
сегодня, 12:17
Брэд Стивенс: «Если найдем способ улучшить нынешний состав, мы им воспользуемся. Почти все пока что оценивают свои перспективы»
сегодня, 12:14
Элайджа Брайант стал MVP 16-го тура Евролиги
сегодня, 11:13Фото
Нандо Де Коло вторым в истории Евролиги взял планку в 5000 очков
сегодня, 10:59Фото
Финал Кубка НБА-2026 может пройти на арене Дьюка в Северной Каролине
сегодня, 10:38
Фанат чуть не попал в Дуэйна Вашингтона зажигалкой после домашнего поражения «Партизана»
сегодня, 10:22
Лука Шаманич: «Сдружились вне площадки с Ненадом Димитриевичем, и это отражается в игре»
сегодня, 10:05
Крис Финч: «Чудовищный матч с точки зрения игры в нападении»
сегодня, 09:50
Туомас Иисало об игре «Мемфиса»: «В начале роли были нестабильными, понадобилось время, но работа привела к естественному прогрессу»
сегодня, 09:24
Кенни Эткинсон: «Все будут говорить о нашей защите, но я вижу в первую очередь 20 потерь»
сегодня, 08:59
Ко всем новостям
Последние новости
Монте Моррис должен дебютировать за «Олимпиакос» в матче против «Колоссоса»
сегодня, 11:45
Форвард «Клужа» Митч Крик стал MVP 11-го тура Еврокубка
сегодня, 11:21
«Хапоэль Тель-Авив» ведет переговоры о продлении контрактов с Элайджей Брайантом и Антонио Блэйкни
сегодня, 06:21
Старший брат ресивера «Рэмс» Пуки Накуа был арестован за кражу автомобиля форварда «Лейкерс» Аду Тьеро
сегодня, 05:50
Еврокубок. «Тюрк Телеком» проиграл «Бурку», «Лондон» одержал победу над «Бешикташем» в овертайме и другие результаты
вчера, 22:05
Антон Юдин после поражения от «Зенита»: «Третью игру подряд мы начали слишком мягко и медленно»
вчера, 19:59
Александер Секулич после победы над «Локо»: «Самое важное – мы свели спады в игре к минимуму, надеюсь, сможем продолжать расти как команда»
вчера, 19:15
Из соображений безопасности матч Евролиги между «Барселоной» и «Маккаби Тель‑Авив» пройдет без зрителей
вчера, 18:32
Владислав Коновалов обратился к игрокам «Самары» после поражения от «Енисея»: «Получите пять фолов и уйдите с разорванной майкой. Будьте спартанцами, будьте мужчинами!»
вчера, 18:20
Ростислав Вергун после поражения от ЦСКА: «Все, что было до перерыва, наверное, не имеет смысла после такого перформанса во второй половине»
вчера, 17:34