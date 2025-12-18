Форвард «Партизана» Тайрик Джонс пропустит матч с «Жальгирисом»

«Партизан» сыграет против «Жальгириса» без Тайрика Джонса.

«Партизан » едет в Каунас на матч Евролиги против «Жальгириса » без ключевого форварда Тайрика Джонса . Игрок, лидирующий в команде по количеству минут на площадке в этом сезоне, пропустит встречу из‑за обострения старой травмы.

Главный тренер Мирко Оцокольич подтвердил эту информацию после поражения от «Виртуса». По его словам, Джонс почувствовал боль еще в 1-й половине матча с итальянской командой и был вынужден уйти в раздевалку.

В текущем сезоне Евролиги 28-летний американец сыграл 15 матчей, набирая в среднем 10,8 очка, 6,1 подбора и 2,1 передачи за 24 минуты на площадке.