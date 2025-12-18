Форвард «Партизана» Тайрик Джонс пропустит матч с «Жальгирисом»
«Партизан» сыграет против «Жальгириса» без Тайрика Джонса.
«Партизан» едет в Каунас на матч Евролиги против «Жальгириса» без ключевого форварда Тайрика Джонса. Игрок, лидирующий в команде по количеству минут на площадке в этом сезоне, пропустит встречу из‑за обострения старой травмы.
Главный тренер Мирко Оцокольич подтвердил эту информацию после поражения от «Виртуса». По его словам, Джонс почувствовал боль еще в 1-й половине матча с итальянской командой и был вынужден уйти в раздевалку.
В текущем сезоне Евролиги 28-летний американец сыграл 15 матчей, набирая в среднем 10,8 очка, 6,1 подбора и 2,1 передачи за 24 минуты на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Mozzart Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости