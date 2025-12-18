«Партизан» ведет продвинутые переговоры с Кэмероном Пэйном

Кэмерон Пэйн и «Партизан» ведут продвинутые переговоры.

По информации инсайдера Маттео Андреани, разыгрывающий Кэмерон Пэйн и «Партизан » ведут продвинутые переговоры о заключении контракта. При этом белградский клуб ожидает объявления о назначении нового главного тренера, чтобы официально оформить переход 31-летнего баскетболист.

В прошлом сезоне Кэмерон Пэйн выступал за «Нью‑Йорк» в НБА: он сыграл 72 матча, набирая в среднем 6,9 очка, 1,5 подбора и 2,8 передачи за 15 минут игрового времени.