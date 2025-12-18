Брэд Стивенс: «Если найдем способ улучшить нынешний состав, мы им воспользуемся. Почти все пока что оценивают свои перспективы»

Брэд Стивенс прокомментировал позиции «Селтикс».

«Бостон » выиграл 7 из 10 последних матчей и идет на 4-м месте на Востоке (15-11).

«Мы не ограничиваем потенциал нынешнего состава. Если будет возможность укрепить его, мы обязательно это сделаем (перед дедлайном). Но это должны быть действительно хорошие сделки, отвечающие направлению на нашу путеводную звезду – титул.

Думаю, все команды, или большинство, пока что находятся в режиме оценки своих возможностей. У всех есть недоработки. Разница между 3-м и 9-м местом на Востоке практически нулевая. Мы все определяемся и со своим текущим состоянием, и с краткосрочным потенциалом.

Мы по-прежнему не определяем никаких графиков возвращения Джейсона Тейтума . Намеренно не стали подавать на исключение в этом году, но не выпустим его до готовности на 110%, пока он сам не решится на это. Он хочет играть, но понимает все необходимые этапы. Несколько силовых порогов. После них несколько недель постепенного прогресса. Серии упражнений в разных группах и, наконец, свободные тренировочные игры. Это долгий путь», – поделился президент клуба Брэд Стивенс .