Дрэймонд Грин получил неспортивный фол, сказал Джарену Джексону-младшему заткнуться и потроллил соперника после смазанных штрафных

Грин в своем репертуаре.

В матче с «Мемфисом » Дрэймонд Грин жестко остановил форварда «Гриззлис» Санти Альдаму под кольцом.

После свистка форвард «Голден Стэйт » обменялся словами с центровым «Мемфиса» Джареном Джексоном-младшим, трижды сказав тому заткнуться.

Посмотрев повтор, судьи назначили технические замечания Грину и главному тренеру «Гриззлис» Туомасу Иисало . Игрок также получил неспортивный фол.

Альдама отправился пробивать штрафные, но промахнулся оба раза, что вызвало бурную реакцию Грина, который начал троллить соперников.