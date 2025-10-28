  • Спортс
Видео
1

Дрэймонд Грин получил неспортивный фол, сказал Джарену Джексону-младшему заткнуться и потроллил соперника после смазанных штрафных

Грин в своем репертуаре.

В матче с «Мемфисом» Дрэймонд Грин жестко остановил форварда «Гриззлис» Санти Альдаму под кольцом.

После свистка форвард «Голден Стэйт» обменялся словами с центровым «Мемфиса» Джареном Джексоном-младшим, трижды сказав тому заткнуться.

Посмотрев повтор, судьи назначили технические замечания Грину и главному тренеру «Гриззлис» Туомасу Иисало. Игрок также получил неспортивный фол.

Альдама отправился пробивать штрафные, но промахнулся оба раза, что вызвало бурную реакцию Грина, который начал троллить соперников.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
logoГолден Стэйт
logoДрэймонд Грин
logoНБА
logoДжарен Джексон-младший
logoБаскетбол - видео
logoСанти Альдама
logoМемфис
Туомас Иисало
