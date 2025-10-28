Дрэймонд Грин получил неспортивный фол, сказал Джарену Джексону-младшему заткнуться и потроллил соперника после смазанных штрафных
Грин в своем репертуаре.
В матче с «Мемфисом» Дрэймонд Грин жестко остановил форварда «Гриззлис» Санти Альдаму под кольцом.
После свистка форвард «Голден Стэйт» обменялся словами с центровым «Мемфиса» Джареном Джексоном-младшим, трижды сказав тому заткнуться.
Посмотрев повтор, судьи назначили технические замечания Грину и главному тренеру «Гриззлис» Туомасу Иисало. Игрок также получил неспортивный фол.
Альдама отправился пробивать штрафные, но промахнулся оба раза, что вызвало бурную реакцию Грина, который начал троллить соперников.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости