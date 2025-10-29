Дрэймонд Грин: «В этом сезоне Стеф Карри заберет домой свой третий MVP»

Дрэймонд Грин уверен, что 38-летний Карри может выиграть MVP.

«Что касается награды MVP – не знаю, видел ли кто-то подобное раньше, но если да, прошу прощения. Однако я не припоминаю, чтобы 38-летний баскетболист когда-либо выигрывал MVP. И я думаю, что Стеф Карри будет бороться за это.

У нас будет отличный год, а он продолжит делать то, что делает на протяжении всей карьеры. В этом сезоне Стеф Карри заберет домой свой третий MVP», – заявил Грин в подкасте The Draymond Green Show.

В первых пяти матчах нового сезона НБА Карри в среднем набирал 27 очков, 3,8 подбора и 5 передач за 30 минут на площадке.