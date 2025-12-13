Матч «Гран-Канарии» против «Басконии» был перенесен из-за шторма «Эмилия»

Погодные условия привели к переносу матча ACB.

Матч испанского чемпионата между «Гран-Канарией» и «Басконией» не состоялся из-за погодных условий, дата переноса пока не известна.

Канарские острова находятся в сложной ситуации из-за шторма «Эмилия». В числе экстренных мер закрыты все спортивные объекты.