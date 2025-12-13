0

«Партизан» является главным претендентом на разыгрывающего Джей Ди Нотэя из «Трапани Шарк»

Джей Ди Нотэй может переехать в Сербию.

27-летний американский разыгрывающий Джей Ди Нотэй не был выбран на драфте-2022 НБА, провел один сезон в греческом «Арисе», после чего оказался в «Трапани Шарк».

Финансовые проблемы итальянского клуба на фоне игровых успехов сделали баскетболистов команды целями на трансферном рынке. Нотэй привлек внимание нескольких участников Евролиги, но главным претендентом пока считается сербский «Партизан».

Нотэй набирает 13,3 очка, 3 подбора, 2,7 передачи и 2 перехвата за 21,7 минуты в среднем в чемпионате Италии.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
Джей Ди Нотэй
logoПартизан
logoЕвролига
logoчемпионат Италии
logoТрапани Шарк
logoАдриатическая лига
возможные переходы
