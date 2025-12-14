ACB. «Уникаха» обыграла «Сан-Пабло Бургос», «Бреоган» уступил «Тенерифе» и другие результаты

Сегодня, 13 декабря, в рамках чемпионата Испании прошли четыре матча.

Матч «Гран-Канарии» против «Басконии» перенесен из-за шторма, «Бреоган » уступил «Тенерифе». АСВ Регулярный чемпионат Положение команд : Реал – 8-1, Валенсия – 8-1, Мурсия – 7-2, Ховентуд – 7-2, Тенерифе – 7-3, Уникаха – 7-3, Барселона – 5-4, Баскония – 4-5, Форса Льейда – 4-5, Жирона – 4-5, Бильбао – 4-5, Бреоган – 4-6, Андорра – 4-6, Гран-Канария – 3-6, Манреса – 3-6, Сарагоса – 3-6, Сан-Пабло Бургос – 1-9, Гранада – 1-9. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.