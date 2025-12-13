  • Спортс
Йовица Арсич: «Зенит» показал свой класс. В полном составе против него крайне тяжело защищаться»

Йовица Арсич прокомментировал гостевое поражение от «Зенита».

В предыдущей встрече «Зенита» и «Енисея» в Красноярске хозяева сумели огорчить фаворита, страдавшего от травм большинства ключевых игроков.

В Санкт-Петербурге «Зенит» отыгрался – 105:81.

«Поздравляю «Зенит» с победой, они показали свой класс. Мы были готовы продемонстрировать лучшую игру и побороться за победу, но в Санкт-Петербурге очень сложно выдерживать высокий уровень все 40 минут. Соперник был в полном составе, с большим атакующим потенциалом, против которого крайне тяжело защищаться. Однако все эти факторы не могут служить для нас оправданием.

После первой четверти сказалась длина скамейки. В нашем составе есть игроки без опыта выступлений в Лиге ВТБ – им сложно играть на высокой скорости и при этом избегать ошибок. Исполнители «Зенита» в атаке способны набирать много очков, а их разыгрывающие отлично читают игру, создавая нам проблемы», – рассудил главный тренер Йовица Арсич.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Енисея»
