Карлик Джонс вернется в состав «Партизана» только в середине января
Карлик Джонс продолжает реабилитацию.
Разыгрывающий «Партизана» Карлик Джонс все еще не близок к выходу на площадку. Возвращение защитника планируется в районе середины января.
Джонс не играет с конца октября из-за перелома кости стопы. В пяти матчах Евролиги он набирал в среднем 11,4 очка, 2,6 подбора и 5,2 передачи.
«Хотел бы вернуться раньше, но мне сказали в середине января. Травма здорово отбросила меня назад, но я смирился с этим. Стараюсь поддерживать партнеров», – поделился Джонс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
