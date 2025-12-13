Карлик Джонс вернется в состав «Партизана» только в середине января

Карлик Джонс продолжает реабилитацию.

Разыгрывающий «Партизана » Карлик Джонс все еще не близок к выходу на площадку. Возвращение защитника планируется в районе середины января.

Джонс не играет с конца октября из-за перелома кости стопы. В пяти матчах Евролиги он набирал в среднем 11,4 очка, 2,6 подбора и 5,2 передачи.

«Хотел бы вернуться раньше, но мне сказали в середине января. Травма здорово отбросила меня назад, но я смирился с этим. Стараюсь поддерживать партнеров», – поделился Джонс.