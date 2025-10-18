Артурс Жагарс выбыл из состава «Фенербахче» на неопределенный срок из-за травмы задней поверхности бедра

Артурс Жагарс снова будет восстанавливаться.

25-летний латвийский разыгрывающий «Фенербахче » выступил за сборную на Евробаскете, но вернувшись в клуб получил травму паха в первом же матче сезона в конце сентября.

Защитник вернулся на площадку 12 октября и успел выступить в трех играх.

В матче Евролиги против «Баварии» Жагарс получил растяжение 2-й степени задней поверхности бедра. Время реабилитации игрока не определено.