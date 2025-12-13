Чемпионат Турции. «Бахчешехир» уступил «Бешикташу», «Тюрк Телеком» крупно обыграл «Бурсаспор»
13 декабря в чемпионате Турции прошли три матча.
«Бахчешехир» встретится с «Бешикташем», «Тюрк Телеком» разгромил «Бурсаспор».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд:Бешикташ – 11-0, Бахчешехир – 9-2, Фенербахче – 9-1, Тюрк Телеком – 8-4, Галатасарай – 7-4, Анадолу Эфес – 6-4, Тофаш – 6-5, Трабзонспор – 5-5, Петким Спор – 4-6, Эсенлер Эроспор – 4-6, Меркезефенди – 4-7, Бурсаспор – 4-8, Мерсин – 3-7, Маниса – 3-8, Каршияка – 1-9, Бююкчекмедже – 1-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
