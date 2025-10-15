0

«Фенербахче» намерен продлить сотрудничество с Шарунасом Ясикявичюсом

Шарунас Ясикявичюс должен остаться в «Фенербахче».

Действующие чемпионы Евролиги неудачно начали сезон с результатом 1-3, но это не повлияло на доверие руководства клуба к главному тренеру.

«Мы очень хорошо к нему относимся и верим в него. У команды есть слабые места, травмы. Считаем, что все наладится.

Сделаем все, чтобы согласовать продление контракта», – заявил президент организации Садеттин Саран.

У «Лучшего тренера» прошедшего сезона Евролиги остался последний год по текущему соглашению.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Euroleague Basketbolu
