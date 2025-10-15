«Фенербахче» намерен продлить сотрудничество с Шарунасом Ясикявичюсом
Шарунас Ясикявичюс должен остаться в «Фенербахче».
Действующие чемпионы Евролиги неудачно начали сезон с результатом 1-3, но это не повлияло на доверие руководства клуба к главному тренеру.
«Мы очень хорошо к нему относимся и верим в него. У команды есть слабые места, травмы. Считаем, что все наладится.
Сделаем все, чтобы согласовать продление контракта», – заявил президент организации Садеттин Саран.
У «Лучшего тренера» прошедшего сезона Евролиги остался последний год по текущему соглашению.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?3259 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Euroleague Basketbolu
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости