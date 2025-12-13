Защитник «Анадолу Эфеса» Давид Мутаф: «Для меня игра с «Фенербахче» – это огромная мотивация. Очень важно победить в этом дерби»
Давид Мутаф рассказал о мотивации перед стамбульским дерби.
Защитник Давид Мутаф проводит первый сезон в Евролиге, выступая за «Анадолу Эфес». Мать Мутафа русская, у него есть российское гражданство.
«Каждая игра для нас значительна, но победа в дерби очень важна для болельщиков и для всех в Стамбуле. Для меня игра с «Фенербахче» – огромная мотивация. Мы отправимся на нее, чтобы победить.
Такая важная победа задаст тон нашей игре и, возможно, снова вернет нас на вершину», – рассказал баскетболист.
Спортс’’ 14 декабря покажет матч «Фенербахче» – «Анадолу Эфес» в прямом эфире совместно с ТВ Старт. Начало трансляции в 20:30 по московскому времени.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ТВ Старт на ВидеоСпортсе’‘
