Защитник «Анадолу Эфеса» Давид Мутаф: «Для меня игра с «Фенербахче» – это огромная мотивация. Очень важно победить в этом дерби»

Давид Мутаф рассказал о мотивации перед стамбульским дерби.

Защитник Давид Мутаф проводит первый сезон в Евролиге, выступая за «Анадолу Эфес». Мать Мутафа русская, у него есть российское гражданство.

«Каждая игра для нас значительна, но победа в дерби очень важна для болельщиков и для всех в Стамбуле. Для меня игра с «Фенербахче» – огромная мотивация. Мы отправимся на нее, чтобы победить.

Такая важная победа задаст тон нашей игре и, возможно, снова вернет нас на вершину», – рассказал баскетболист.

Спортс’’ 14 декабря покажет матч «Фенербахче» – «Анадолу Эфес» в прямом эфире совместно с ТВ Старт. Начало трансляции в 20:30 по московскому времени.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ТВ Старт на ВидеоСпортсе’‘
