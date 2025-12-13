Джейлен Уильямс считает, что нынешняя «Оклахома» сильнее «Буллз»-1996, «Уорриорз»-2017 и «Рэпторс»-2019
Джейлен Уильямс считает нынешний состав «Тандер» одним из сильнейших в истории.
Форвард «Тандер» Джейлен Уильямс в коротком опросе предпочел свою нынешнюю команду составам «Буллз»-1996, «Уорриорз»-2017 и «Рэпторс»-2019.
«Мы безусловно участвуем в дискуссии о лучшей команде. Так что было бы странно не выбрать самих себя», – прокомментировал форвард свою позицию.
Действующие чемпионы пока идут по рекордному графику «регулярки» и намерены обновить достижение «Голден Стэйт» (73-9).
