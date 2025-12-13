  • Спортс
«Он действительно готов на все ради величия». Шэй Гилджес-Александер посмеялся над шуткой про Сэма Прести

Шэю Гилджес-Александеру понравилась шутка про Сэма Прести.

Генменеджер «Тандер» Сэм Прести собрал один из самых мощных составов в истории лиги через успешные драфты и работу с молодежью. Лидеру команды Шэю Гилджес-Александеру рассказали последнюю шутку про руководителя: «Если у Бэма Адебайо и Эйжи Уилсон будет ребенок, Сэм Прести обязятельно приедет на УЗИ».

«Сэм очень серьезно подходит к своей работе и действительно готов на все ради величия. Если будет нужно, он это сделает», – посмеялся разыгрывающий.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Heat Central
