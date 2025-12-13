Президент «Клипперс» Лоуренс Фрэнк проведет встречу с фанатами со «Стены» перед игрой с «Мемфисом»

Лоуренс Фрэнк планирует ответить на вопросы фанатов.

Неудачный старт сезона, отстранение Криса Пола и ряд финансовых скандалов привели к напряженным отношениям между «Клипперс » и их болельщиками.

Президент Лоуренс Фрэнк пригласил членов фанатской группы Swell из стоячего сектора «Стена» на встречу, которая пройдет перед матчем с «Мемфисом».

Руководитель предложил «обсудить сезон и последние решения, оказавшие влияние на команду».