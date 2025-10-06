Армандо Бейкот получил травму в матче «Фенербахче» – «Петким Спор»

Новичок «Фенербахче» получил травму в матче чемпионата Турции.

Центровой Армандо Бейкот травмировался всего через одну минуту после выхода на площадку в победном матче против «Петким Спор» (105:83). Баскетболист повредил левое колено при приземлении под кольцом и сразу схватился за него после падения.

«Армандо Бейкот – важный игрок для нас. Несмотря на то, что мы потеряли его в начале игры, команда показала очень хорошую игру. Если мои игроки будут играть так же, мы можем использовать кого угодно. Но надеемся, с Армандо ничего серьезного», – сказал после матча главный тренер команды Шарунас Ясикявичюс.

10 октября «Фенербахче» примет «Црвену Звезду» в рамках Евролиги, и пока неизвестно, успеет ли Бейкот восстановиться к этому матчу.