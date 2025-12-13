Джон Холлинджер: «По моей информации, «Пеликанс» не понимали, что они обменивают на Дерика Куина»

Джон Холлинджер поделился подробностями обмена Дерика Куина.

В это межсезонье «Новый Орлеан » приобрел на драфте взятого под 13-м номером центрового Дерика Куина. В обмен «Атланта » получила право на лучший из драфт-пиков 1-го раунда 2026 года от «Нового Орлеана» или «Милуоки». В данный момент «Пеликанс» идут со вторым худшим в лиге результатом 4-22.

«Одной из деталей, которую мне сообщили, является то, что «Пеликанс» не понимали толком, что они отдают в этом обмене.

При этом «Атланта» сразу это поняла, потому что главой их баскетбольных операций только что стал Брайсон Грэм, перешедший как раз из «Нового Орлеана», – рассказал обозреватель The Athletic Джон Холлинджер.