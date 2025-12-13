  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джон Холлинджер: «По моей информации, «Пеликанс» не понимали, что они обменивают на Дерика Куина»
6

Джон Холлинджер: «По моей информации, «Пеликанс» не понимали, что они обменивают на Дерика Куина»

Джон Холлинджер поделился подробностями обмена Дерика Куина.

В это межсезонье «Новый Орлеан» приобрел на драфте взятого под 13-м номером центрового Дерика Куина. В обмен «Атланта» получила право на лучший из драфт-пиков 1-го раунда 2026 года от «Нового Орлеана» или «Милуоки». В данный момент «Пеликанс» идут со вторым худшим в лиге результатом 4-22.

«Одной из деталей, которую мне сообщили, является то, что «Пеликанс» не понимали толком, что они отдают в этом обмене.

При этом «Атланта» сразу это поняла, потому что главой их баскетбольных операций только что стал Брайсон Грэм, перешедший как раз из «Нового Орлеана», – рассказал обозреватель The Athletic Джон Холлинджер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети MrBuckBuck
Брайсон Грэм
logoНовый Орлеан
logoДерик Куин
logoНБА
logoАтланта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дерик Куин прошел через всю площадку, обыграв защитника переводом за спиной, и забил через двоих
12 декабря, 06:17Видео
Билл Симмонс: «Дерик Куин может быть ситом в защите, но в атаке он уникален»
11 декабря, 07:12
Рейтинг новичков НБА. Купер Флэгг сместил Кона Книппела с 1-й строчки, Дерик Куин поднялся на 3‑е место
10 декабря, 17:07
Главные новости
Кристапс Порзингис пропустит как минимум две недели из-за болезни
вчера, 21:11
«Лейкерс» – лучшая команда НБА по защите в «клатче»
вчера, 20:55
НБА. «Кливленд» принимает «Шарлотт», «Финикс» сыграет с «Лейкерс» и другие матчи
вчера, 20:42Live
«Фенербахче» вырвал победу у «Эфеса» в овертайме. Лучшие моменты матча
вчера, 20:30ВидеоСпортс"
«Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в овертайме. ВидеоСпортс’’ показал суперматч совместно с ТВ Старт
вчера, 20:25Видео
Жорди Фернандес пропустит матч против «Милуоки» из-за болезни
вчера, 20:24
Джарред Вандербилт: «Мне кажется, я могу помочь команде именно в тех компонентах игры, которых ей сейчас не хватает»
вчера, 20:05
Планы «Бостона» на дедлайн обменов будут зависеть от сроков возвращения Джейсона Тейтума
вчера, 19:41
Паоло Банкеро: «Мы не смогли заставить «Никс» играть в позиционном нападении»
вчера, 18:58
Джейлен Уильямс о Николе Топиче: «Он проявляет настоящую стойкость в этой ситуации и не жалеет себя»
вчера, 18:39
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Милан» взял верх над «Виртусом», «Наполи» уверенно разобрался с «Кремоной» и другие результаты
вчера, 20:57
Чемпионат Франции. «Шоле» вырвал победу у «Виллербана», «Монако» разобрался со «Страсбуром»
вчера, 20:26
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» разобралась со «Спартаком Суботица», ФМП принимает «Партизан»
вчера, 20:11Live
ACB. «Реал» уверенно обыграл «Жирону», «Мурсия» была сильнее «Ховентуда» и другие результаты
вчера, 20:09
Чемпионат Турции. «Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в овертайме, «Трабзонспор» одержал победу над «Петким Спор» благодаря 30 очкам Маркиза Рида
вчера, 20:07
Кристиан Колоко перешел в фарм-клуб «Сан-Антонио»
вчера, 19:20
Хоэль Парра получил перелом носа и может пропустить матчи против «Парижа» и «Басконии»
вчера, 18:14
Чемпионат Греции. 30 очков Джордана Кинга не помогли «Марусси» обыграть ПАОК, «Олимпиакос» разгромил «Перистери»
вчера, 16:10
«Арис» хочет арендовать Костаса Адетокумбо
вчера, 16:03
Шарунас Ясикявичюс пропустит матч «Фенербахче» – «Анадолу Эфеса» из‑за утраты в семье
вчера, 15:48