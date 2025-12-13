Александер Секулич о реванше «Зенита»: «Другая игра, другие обстоятельства»
Александер Секулич: можем быть довольны.
«Зенит» отыгрался (105:81) за поражение от «Енисея» в первом круге.
«Как вы и сказали: другая игра, другие обстоятельства. Из-за травм и болезней у нас тогда было всего девять игроков, которые могли тренироваться, поэтому нам было очень сложно, хотя, я думаю, мы могли победить и тогда. Готовясь сейчас, мы знали, с кем имеем дело. Мы знали их качества, и, как я уже сказал, при других обстоятельствах мы провели очень хороший матч.
Мы можем быть очень довольны большей частью матча, несмотря на то, что мы начали игру, особенно в обороне, немного запаздывая в каждой ситуации. Но как только мы все уладили, я думаю, мы провели хорошую игру, победили и выполнили работу, которую от нас ожидали», – заключил главный тренер Александер Секулич.
