Брэндон Бостон избежал серьезной травмы
У новичка «Фенербахче» диагностировано легкое растяжение связок голеностопа.
Брэндон Бостон получил растяжение связок левого голеностопного сустава в матче 2-го тура Евролиги против «Жальгириса», однако, как подтвердил клуб, травма оказалась несерьезной.
По результатам обследования у 23-летнего защитника диагностировано растяжение 1-й степени – минимальная степень повреждения связок. Сроки восстановления пока не уточняются.
Стоит отметить, что это та же лодыжка, на которой игрок перенес артроскопическую операцию в апреле этого года.
Опубликовал: opimakh.ilya
