Брэндон Бостон избежал серьезной травмы

У новичка «Фенербахче» диагностировано легкое растяжение связок голеностопа.

Брэндон Бостон получил растяжение связок левого голеностопного сустава в матче 2-го тура Евролиги против «Жальгириса», однако, как подтвердил клуб, травма оказалась несерьезной.

По результатам обследования у 23-летнего защитника диагностировано растяжение 1-й степени – минимальная степень повреждения связок. Сроки восстановления пока не уточняются.

Стоит отметить, что это та же лодыжка, на которой игрок перенес артроскопическую операцию в апреле этого года.

Источник: официальная страница «Фенербахче» в соцсети X
