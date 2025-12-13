23-летний центровой Дмитрий Халтурин продолжит карьеру в «Барнауле»

Дмитрий Халтурин переходит в Суперлигу.

23-летний центровой Дмитрий Халтурин провел 2 последних сезона в «Парме ». На его счету в прошлом чемпионате 2 очка и 1,3 подбора за 6,7 минуты в среднем.

Халтурин продолжит карьеру в Суперлиге. Центровой присоединится к «Барнаулу».