Айзейя Райдер был арестован за нарушение запрета на приближение к жене, бывший баскетболист узнал о нем через 6 месяцев постоянных контактов
Айзейя Райдер был задержан полицией.
54-летний бывший баскетболист Айзейя Райдер, чемпион НБА (2001) в составе «Лейкерс», был арестован полицией 4 декабря за нарушение судебного запрета на приближение к его жене и сыну.
После освобождения Райдер рассказал, что арест произошел через 6 месяцев после судебного решения о запрете. Баскетболисту о нем не сообщали. Все эти шесть месяцев пара, находящаяся на грани развода, постоянно контактировала и совместно воспитывала ребенка.
Райдер заявил, что жена вызвала полицию после того, как он сообщил окончательную дату бракоразводного процесса, отказавшись от восстановления отношений.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube TMZ sports
