Айзейя Райдер был арестован за нарушение запрета на приближение к жене, бывший баскетболист узнал о нем через 6 месяцев постоянных контактов

Айзейя Райдер был задержан полицией.

54-летний бывший баскетболист Айзейя Райдер, чемпион НБА (2001) в составе «Лейкерс », был арестован полицией 4 декабря за нарушение судебного запрета на приближение к его жене и сыну.

После освобождения Райдер рассказал, что арест произошел через 6 месяцев после судебного решения о запрете. Баскетболисту о нем не сообщали. Все эти шесть месяцев пара, находящаяся на грани развода, постоянно контактировала и совместно воспитывала ребенка.

Райдер заявил, что жена вызвала полицию после того, как он сообщил окончательную дату бракоразводного процесса, отказавшись от восстановления отношений.