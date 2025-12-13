Джамал Мозли: «Индиана» опиралась на опыт в Кубке НБА. Эти матчи помогут нам»

Джамал Мозли рассказал об ожиданиях от матчей в Лас-Вегасе.

«Орландо» оказался в четверке полуфиналистов Кубка НБА и сыграет с «Нью-Йорком».

«Это просто замечательно для наших парней. Общался с тренерами из «Индианы», они опирались на опыт (финал 1-го Кубка), который они получили. Яркие огни, высокие ставки. Здорово. Парни прекрасно понимают это, чувствуют напряжение, энергетику, уровень планирования. Отличные элементы для нашего будущего», – заключил главный тренер «Мэджик» Джамал Мозли.