Пожар в доме Эрика Споэльстры, скорее всего, случился из-за неисправности в отдельно стоящей сауне
Дом Эрика Споэльстры сгорел из-за сауны.
В начале ноября сгорел дом главного тренера «Хит» Эрика Споэльстры в Майами. Его многомиллионная недвижимость выгорела полностью. По сообщению следователей, огонь начался в области отдельностоящей сауны, где долгое время происходило тление, завершившееся открытым пожаром. Соседи за долгое время до инцидента чувствовали запах гари.
Согласно отчету, причиной стала неисправность в электрике или механизмах. Следователи исключают вариант поджога или влияния погоды. Дом был пустым во время произошедшего.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Local 10
