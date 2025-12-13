Пожар в доме Эрика Споэльстры, скорее всего, случился из-за неисправности в отдельно стоящей сауне

Дом Эрика Споэльстры сгорел из-за сауны.

В начале ноября сгорел дом главного тренера «Хит» Эрика Споэльстры в Майами . Его многомиллионная недвижимость выгорела полностью. По сообщению следователей, огонь начался в области отдельностоящей сауны, где долгое время происходило тление, завершившееся открытым пожаром. Соседи за долгое время до инцидента чувствовали запах гари.

Согласно отчету, причиной стала неисправность в электрике или механизмах. Следователи исключают вариант поджога или влияния погоды. Дом был пустым во время произошедшего.