Виктор Вембаньяма о тромбе: «Этот опыт толкал меня вперед все лето и будет продолжать это делать всю карьеру»
Виктор Вембаньяма поделился эмоциями от прошлого сезона.
Французский форвард «Сперс» Виктор Вембаньяма досрочно завершил прошлый сезон зимой из-за тромба в плече.
«5 минут полной истерики. Слезы, расстройство. Ощущение хрупкости жизни и здоровья. Баскетбол не был на первом плане в этот момент.
Хотелось не совершить ошибки. Принять правильное решение.
Переживал, что не смогу вернуться на площадку, и не только в эти первые минуты. Жизнь коротка, карьера еще короче, очень яркое напоминание.
Этот опыт толкал меня вперед все лето и будет продолжать на протяжении всей карьеры», – поделился Вембаньяма.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости