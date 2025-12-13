Виктор Вембаньяма о тромбе: «Этот опыт толкал меня вперед все лето и будет продолжать это делать всю карьеру»

Виктор Вембаньяма поделился эмоциями от прошлого сезона.

Французский форвард «Сперс» Виктор Вембаньяма досрочно завершил прошлый сезон зимой из-за тромба в плече.

«5 минут полной истерики. Слезы, расстройство. Ощущение хрупкости жизни и здоровья. Баскетбол не был на первом плане в этот момент.

Хотелось не совершить ошибки. Принять правильное решение.

Переживал, что не смогу вернуться на площадку, и не только в эти первые минуты. Жизнь коротка, карьера еще короче, очень яркое напоминание.

Этот опыт толкал меня вперед все лето и будет продолжать на протяжении всей карьеры», – поделился Вембаньяма.