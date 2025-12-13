Президент итальянской федерации Джанни Петруччи: «Рим и Милан – единственные города Италии, вовлеченные в проект НБА»

Джанни Петруччи подтвердил переговоры НБА с потенциальными партнерами в Италии.

«Проект НБА в Европе определенно продвигается. Все официально. Рим и Милан – единственные вовлеченные итальянские города. Давно заметили активность в Милане («Олимпия», футбольные «Милан» и «Интер»). Несколько крупных бизнесменов в Риме проявляют серьезный интерес. В городе есть серьезные владельцы, клубы «Виртус Рим», академия «Стелла» и программа LUISS. Приход НБА рассматривается как хорошая возможность», – заявил Петруччи.