Жоан Пеньярройя продолжает оставаться основным кандидатом на позицию главного тренера в «Партизане»

В «Партизане» ждут Жоана Пеньярройю.

После увольнения Желько Обрадовича «Партизан » временно возглавляет Мирко Оцокольич. Команда одержала три победы подряд, две из них в Евролиге.

Издание Meridian Sport сообщало о договоренности с главным тренером Жоаном Пеньярройей, однако клуб выпустил опровержение. Теперь информацию подтверждает Basket News со ссылкой на свои источники.

По их данным, клуб ожидает прибытия испанского специалиста на следующей неделе.

Пеньярройя провел прошлый год в «Барселоне» и был уволен в начале ноября после не слишком успешного старта в этом сезоне.