Яннис Адетокумбо оформил дабл-дабл (37+14) за 27 минут в победной встрече с «Вашингтоном»
Яннис Адетокумбо начал сезон с уверенной победы.
«Бакс» обыграли «Уизардс» в домашнем матче со счетом 133:120.
На счету звездного форварда дабл-дабл – 37 очков, 14 подборов и 5 передач за 27 минут на площадке. Адетокумбо реализовал 16 из 26 попыток с игры, 1 из 3 из-за дуги и 4 из 7 с линии.
Защитник Гэри Трент добавил 17 очков и 5 подборов, попав 5 из 11 трехочковых.
Новобранец команды центровой Майлз Тернер набрал 11 очков, 8 подборов, 5 передач и 3 блок-шота.
В «Уизардс» самым результативным стал форвард Крис Миддлтон, сыгравший против своего прежнего клуба. В его активе 23 очка и 6 подборов.
