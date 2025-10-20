Яннис Адетокумбо о Крисе Миддлтоне: «Он мой брат на всю жизнь»

Суперзвезда «Милуоки» описал свои эмоции перед встречей с Миддлтоном.

«Я не могу объяснить, как много Крис значит для этой команды. Я не могу описать, как много Крис значит для меня. У меня была возможность сыграть против него один раз в сборной США и один раз в прошлом году. Это здорово. Он мой кореш. Он мой брат на всю жизнь. Мы вместе совершили невероятные вещи. Так что я не могу дождаться, чтобы увидеть, как он всплакнет в среду», – сказал Адетокумбо .

В феврале «Милуоки » обменяли Миддлтона, который выступал за клуб на протяжении 11,5 сезонов и был ключевым игроком в чемпионском походе 2021 года, в «Вашингтон » на Кайла Кузму.

23 октября «Бакс» примут «Уизардс» в первом для себя матче нового сезона.