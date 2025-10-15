Шэй Гилджес-Александер набрал 23 очка и 6 передач за 19 минут в победной игре с «Милуоки»

Шэй Гилджес-Александер помог «Тандер» одолеть «Бакс».

На счету MVP прошлого сезона 23 очка, 6 передач, 3 перехвата и 1 блок-шот за 19 минут на площадке.

Разыгрывающий реализовал 8 из 10 бросков с игры, 1 из 3 из-за дуги и 6 из 8 штрафных.

Яннис Адетокумбо ответил 16 очками (5 из 8 с игры, 6 из 10 с линии), 7 подборами, 4 передачами, 2 перехватами и 1 блок-шотом.

Разыгрывающий «Бакс» Коул Энтони добавил 21 очко (7 из 11 с игры, 5 из 6 из-за дуги) со скамейки.

«Оклахома» победила со счетом 116:112.