Энтони Эдвардс набрал 41 очко и 7 подборов, «Миннесота» вырвала победу у «Портленда»

Энтони Эдвардс порадовал сильной игрой в стартовой встрече сезона.

Лидер «Миннесоты» записал на свой счет 41 очко и 7 подборов при 14 из 28 с игры и 8 из 8 с линии.

За 39 минут также сделал 1 перехват и 1 блок-шот. «Вулвз» одолели «Блэйзерс» на выезде – 118:114.