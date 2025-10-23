Энтони Эдвардс набрал 41 очко и 7 подборов, «Миннесота» вырвала победу у «Портленда»
Энтони Эдвардс порадовал сильной игрой в стартовой встрече сезона.
Лидер «Миннесоты» записал на свой счет 41 очко и 7 подборов при 14 из 28 с игры и 8 из 8 с линии.
За 39 минут также сделал 1 перехват и 1 блок-шот. «Вулвз» одолели «Блэйзерс» на выезде – 118:114.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1346 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
