Энтони Эдвардс набрал 41 очко и 7 подборов, «Миннесота» вырвала победу у «Портленда»

Энтони Эдвардс порадовал сильной игрой в стартовой встрече сезона.

Лидер «Миннесоты» записал на свой счет 41 очко и 7 подборов при 14 из 28 с игры и 8 из 8 с линии.

За 39 минут также сделал 1 перехват и 1 блок-шот. «Вулвз» одолели «Блэйзерс» на выезде – 118:114.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1346 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Валерий Левкин
logoНБА
logoЭнтони Эдвардс
logoМиннесота
logoБаскетбол - видео
logoПортленд
