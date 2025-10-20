«Скажи им, кто наглухо закрыл тебя сегодня!» Джо Инглс потроллил Энтони Эдвардса

Инглс похвастался успехами в обороне против Эдвардса.

После одной из тренировок «Миннесоты» Джо Инглс прервал общение Энтони Эдвардса прессой, чтобы сообщить о своем достижении.

Инглс : «Эй, Энт, скажи им, кто наглухо закрыл тебя сегодня!»

Эдвардс : «Ребят, Джо сегодня один раз меня остановил».

Инглс : *Флексит мышцами в коридоре*