«Скажи им, кто наглухо закрыл тебя сегодня!» Джо Инглс потроллил Энтони Эдвардса
Инглс похвастался успехами в обороне против Эдвардса.
После одной из тренировок «Миннесоты» Джо Инглс прервал общение Энтони Эдвардса прессой, чтобы сообщить о своем достижении.
Инглс: «Эй, Энт, скажи им, кто наглухо закрыл тебя сегодня!»
Эдвардс: «Ребят, Джо сегодня один раз меня остановил».
Инглс: *Флексит мышцами в коридоре*
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?11203 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости