«Чертовски крутая лестница». Энтони Эдвардс посетил Великую Китайскую стену
Энтони Эдвардс продолжает тур по Китаю.
В сети появилось видео, как звездный форвард «Миннесоты» посетил Великую Китайскую стену.
«Чертовски крутая», – произносит на видео Эдвардс, спрыгивая в лестницы.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница B/R Kicks в соцсети X
