Марк Кьюбан: «Энтони Эдвардс перешагивает линию во время каждого штрафного»
Марк Кьюбан попросил обратить внимание судей на Энтони Эдвардса.
«Сейчас немного вброшу в сторону судей. Но посмотрите на Энтони Эдвардса и его штрафные броски.
Каждый раз он перешагивает линию.
Давным давно я слал лиге нарезки Шака. И его стали наказывать. Ему пришлось работать над своим броском.
У нас была игра, когда «Миннесота» вела 93:92 за несколько секунд до конца. Он перешагнул линию и забросил штрафной. Простейшее решение для судей, но они его игнорируют», – заявил миноритарный владелец «Далласа».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube bballtalkerz
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости