Марк Кьюбан: «Энтони Эдвардс перешагивает линию во время каждого штрафного»

Марк Кьюбан попросил обратить внимание судей на Энтони Эдвардса.

«Сейчас немного вброшу в сторону судей. Но посмотрите на Энтони Эдвардса и его штрафные броски.

Каждый раз он перешагивает линию.

Давным давно я слал лиге нарезки Шака. И его стали наказывать. Ему пришлось работать над своим броском.

У нас была игра, когда «Миннесота» вела 93:92 за несколько секунд до конца. Он перешагнул линию и забросил штрафной. Простейшее решение для судей, но они его игнорируют», – заявил миноритарный владелец «Далласа».