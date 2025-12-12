0

«Хьюстон» и «Миннесота» проявляют интерес к Крису Полу

Крис Пол может оказаться в «Рокетс» или «Вулвс».

Согласно информации инсайдера Бретта Сигела, несколько команд, включая «Хьюстон» и «Миннесоту», выражали свой интерес к переходу разыгрывающего «Клипперс» Криса Пола.

40-летний баскетболист, которого клуб недавно отстранил от команды, станет доступен к обмену 15 декабря.

У «Рокетс» возник пробел на позиции разыгрывающего после травмы Фреда Ванвлита, «Тимбервулвс» ищут дополнительного болл-хэндлера, который поможет разгрузить Энтони Эдвардса.

В текущем сезоне Пол принял участие в 16 матчах, набирая в среднем 2,9 очка и 3,3 передачи за 14,3 минуты на паркете.

