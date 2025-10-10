«Ногами работай, мужик!» Энтони Эдвардс пытался помочь болельщику «Никс» в конкурсе трехочковых, тот попал 0 из 18
Суперзвезда «Миннесоты» советами помогал фанату заработать.
Болельщик «Нью-Йорка» участвовал в конкурсе трехочковых, организованном во время предсезонной игры между «Никс» и «Вулвс».
Энтони Эдвардс смотрел за бросками мужчины и советовал ему больше использовать ноги. Ни один из 18 мячей не достиг цели.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Fullcourtpass в соцcети X
