«Ногами работай, мужик!» Энтони Эдвардс пытался помочь болельщику «Никс» в конкурсе трехочковых, тот попал 0 из 18

Суперзвезда «Миннесоты» советами помогал фанату заработать.

Болельщик «Нью-Йорка » участвовал в конкурсе трехочковых, организованном во время предсезонной игры между «Никс» и «Вулвс».

Энтони Эдвардс смотрел за бросками мужчины и советовал ему больше использовать ноги. Ни один из 18 мячей не достиг цели.