Джимми Батлер вернется в состав «Уорриорз» к стартовому матчу сезона против «Лейкерс»
Стал известен статус Джимми Батлера перед стартом сезона НБА.
Ожидается, что звездный ветеран вернется в состав «Уорриорз» к первому матчу сезона против «Лейкерс», который состоится во вторник.
«У нас очень хороший прогноз относительно открытия чемпионата. Джимми уже работает, просто мы не хотим торопить его после паузы. Но в оставшиеся дни он снова обретет ритм», – заявил главный тренер «воинов» Стив Керр.
Батлер ранее подвернул голеностоп в матче с «Портлендом», после чего пропустил три предсезонные встречи подряд.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
