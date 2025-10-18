Джимми Батлер вернется в состав «Уорриорз» к стартовому матчу сезона против «Лейкерс»

Стал известен статус Джимми Батлера перед стартом сезона НБА.

Ожидается, что звездный ветеран вернется в состав «Уорриорз» к первому матчу сезона против «Лейкерс», который состоится во вторник.

«У нас очень хороший прогноз относительно открытия чемпионата. Джимми уже работает, просто мы не хотим торопить его после паузы. Но в оставшиеся дни он снова обретет ритм», – заявил главный тренер «воинов» Стив Керр.

Батлер ранее подвернул голеностоп в матче с «Портлендом», после чего пропустил три предсезонные встречи подряд.