Джимми Батлер и Джонатан Куминга готовы принять участие в игре против «Лейкерс»
Тренер «Голден Стэйт» подтвердил участие форвардов в первом матче сезона.
Стив Керр сообщил, что Джимми Батлер и Джонатан Куминга приняли участие в сегодняшней тренировке и чувствовали себя хорошо. Он ожидает, что оба сыграют в матче против «Лейкерс», который состоится 22 октября.
Джимми Батлер ранее подвернул голеностоп в игре с «Портлендом», после чего пропустил три предсезонных матча подряд.
Опубликовал: opimakh.ilya
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости