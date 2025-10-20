0

Джимми Батлер и Джонатан Куминга готовы принять участие в игре против «Лейкерс»

Тренер «Голден Стэйт» подтвердил участие форвардов в первом матче сезона.

Стив Керр сообщил, что Джимми Батлер и Джонатан Куминга приняли участие в сегодняшней тренировке и чувствовали себя хорошо. Он ожидает, что оба сыграют в матче против «Лейкерс», который состоится 22 октября.

Джимми Батлер ранее подвернул голеностоп в игре с «Портлендом», после чего пропустил три предсезонных матча подряд.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Ника Фриделя в соцсети X
logoГолден Стэйт
logoСтив Керр
logoДжимми Батлер
logoНБА
logoЛейкерс
logoДжонатан Куминга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дрэймонд Грин о Брэндине Подземски: «Мы верим, что он станет одним из тех, кто подхватит эстафету»
8сегодня, 17:19
Джимми Батлер об уходе из «Майами»: «Сначала все хорошо, но потом я внезапно становлюсь «плохим парнем»
3сегодня, 15:53
Джексон Хэйс будет готов к матчу открытия сезона против «Голден Стэйт», несмотря на легкое растяжение запястья
сегодня, 09:05
Главные новости
«Нью-Йорк» подписал стандартный однолетний контракт с Мохамедом Диаварой
19 минут назад
Эл Хорфорд не будет играть в бэк-ту-бэк матчах в этом сезон
337 минут назад
Име Удока объявил стартовый состав «Хьюстона» на матч против «Оклахомы». Он станет самым высоким в истории НБА
10сегодня, 19:40
Дайсон Дэниэлс согласовал с «Атлантой» четырехлетнее продление на 100 млн долларов
9сегодня, 19:27
Кристиан Браун подписал с «Денвером» пятилетний контракт на 125 млн долларов
13сегодня, 19:01
Единая лига ВТБ. «Зенит» победил «Уралмаш»
21сегодня, 18:51
Адам Сильвер о расследовании в отношении «Клипперс»: «Мы хотим действовать осторожно и убедиться, что полностью понимаем, что здесь произошло»
4сегодня, 18:15
Разыгрывающий «Индианы» Кэм Джонс арестован после погони в Индианаполисе
5сегодня, 17:53
Коби Уайт пропустит около двух недель
2сегодня, 17:38
Дрэймонд Грин о Брэндине Подземски: «Мы верим, что он станет одним из тех, кто подхватит эстафету»
8сегодня, 17:19
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» уверенно обыграла «Илирию», «Партизан» в овертайме победил ФМП
33 минуты назад
Чемпионат Италии. «Ваноли Кремона» разгромила «Виртус»
35 минут назад
Ростислав Вергун о матче с «Зенитом»: «Команда не сдается и продолжает бороться до конца в каждом матче»
51 минуту назад
Анастасия Косу о дебютном сезоне в WNBA: «Хочу развиваться и двигаться дальше, за это время многое осознала и выросла как спортсмен»
сегодня, 18:46
Чемпионат Турции. «Каршияка» проиграла «Анадолу Эфесу»
сегодня, 18:20
Сани Бечирович: «Российские клубы готовы к возвращению в Евролигу»
1сегодня, 16:53
«Вашингтон» пригласил Шабазза Напьера в тренерский штаб
2сегодня, 14:10
«Дубай» продлил контракт с травмированным Муаммаду Жете до 2028 года
сегодня, 12:06Фото
«Милан» подписал Нэйта Сестину
сегодня, 11:26Фото
Джексон Хэйс будет готов к матчу открытия сезона против «Голден Стэйт», несмотря на легкое растяжение запястья
сегодня, 09:05