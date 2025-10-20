Джимми Батлер и Джонатан Куминга готовы принять участие в игре против «Лейкерс»

Тренер «Голден Стэйт» подтвердил участие форвардов в первом матче сезона.

Стив Керр сообщил, что Джимми Батлер и Джонатан Куминга приняли участие в сегодняшней тренировке и чувствовали себя хорошо. Он ожидает, что оба сыграют в матче против «Лейкерс », который состоится 22 октября.

Джимми Батлер ранее подвернул голеностоп в игре с «Портлендом», после чего пропустил три предсезонных матча подряд.