Джимми Батлер и Стеф Карри набрали 54 очка на двоих в победной игре с «Лейкерс»

Лидеры «Уорриорз» привели команду к победе в первом матче чемпионата.

«Голден Стэйт» справился с «Лейкерс» на выезде со счетом 119:109. Решающей стала 3-я четверть, в которой команде удался рывок 19:4.

Форвард Джимми Батлер, впервые начавший сезон с «Уорриорз», набрал 31 очко, 5 подборов, 4 передачи и 1 перехват за 35 минут, реализовав 7 из 14 бросков с игры, 1 из 2 из-за дуги и 16 из 16 с линии.

Разыгрывающий Стеф Карри отыграл 32 минуты, на его счету 23 очка, 5 передач, 3 перехвата и 1 блок-шот. Карри попал 6 из 14 бросков с игры, 3 из 9 трехочковых и 8 из 8 штрафных.

Форвард Джонатан Куминга, получивший место в стартовом составе, добавил 17 очков (6 из 11 с игры, 4 из 6 из-за дуги), 9 подборов и 6 передач за 33 минуты.

Защитник Бадди Хилд реализовал 5 из 10 трехочковых со скамейки, на его счету также 17 очков.