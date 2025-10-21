Лу Уильямс о втором «Решении» Леброна: «Позвал детишек на вечеринку Hennessy»

Лу Уильямс раскритиковал Леброна Джеймса за спорную рекламу.

Суперзвезда НБА ранее сделал громкий анонс, намекнув на судьбоносное «Решение 2.0». На следующий день выяснилось, что это всего лишь реклама алкогольного напитка.

«Ты привлек внимание и заставил детишек ждать своего решения, а затем позвал их на вечеринку Hennessy.

Во мне говорит отец и тренер. Когда ты делаешь такой анонс, то это попадает в поле зрения юного поколения. Дочь мне писала: «Леброн что, завершает карьеру?» На выходе была вечеринка», – констатировал экс-игрок НБА.