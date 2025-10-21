0

Лу Уильямс о втором «Решении» Леброна: «Позвал детишек на вечеринку Hennessy»

Лу Уильямс раскритиковал Леброна Джеймса за спорную рекламу.

Суперзвезда НБА ранее сделал громкий анонс, намекнув на судьбоносное «Решение 2.0». На следующий день выяснилось, что это всего лишь реклама алкогольного напитка.

«Ты привлек внимание и заставил детишек ждать своего решения, а затем позвал их на вечеринку Hennessy.

Во мне говорит отец и тренер. Когда ты делаешь такой анонс, то это попадает в поле зрения юного поколения. Дочь мне писала: «Леброн что, завершает карьеру?» На выходе была вечеринка», – констатировал экс-игрок НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Outkick
logoЛейкерс
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoЛу Уильямс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ненавижу это фальшивое дерьмо». Расселл Уэстбрук раскритиковал «неискреннее» поведение Леброна во время их совместной игры в «Лейкерс»
20вчера, 16:32
Йокич – MVP, в финале – «Никс» и «Оклахома», 25 минут у Дёмина. Прогнозы на сезон-25/26
84вчера, 15:00
Фэнтези НБА: пора собирать команды! Йокич, Дончич, Яннис, Шэй уже ждут вас
вчера, 12:55
Стивен Эй Смит считает, что Леброн проявил себя «чокером» в финале-2011: «Ты не Майкл Джордан»
2119 октября, 06:08
Гэйб Винсент займет место травмированного Леброна Джеймса в стартовой пятерке «Лейкерс» на первый матч сезона
818 октября, 09:20
Главные новости
Стивен Эй Смит: «Леброну не хватит мужества, чтобы извиниться передо мной»
11 минут назад
Виктор Вембаньяма о внимании к его росту: «Не скажу, что мне нравится. С годами перестал обращать внимание»
33 минуты назад
Демар Дерозан: «Ник Клиффорд станет звездой НБА»
133 минуты назад
Кевин Дюрэнт об уступках «Рокетс» при продлении: «Клуб хочет снова стать претендентом на титул, мой контракт поможет»
43 минуты назад
Тари Исон станет ограниченно свободным агентом следующим летом, не договорившись о продлении с «Хьюстоном»
57 минут назад
Джа Морэнт сыграет в первом матче сезона НБА
58 минут назад
Тай Джером пропустит минимум четыре недели
сегодня, 05:09
Дебютный выпуск новой программы с Майклом Джорданом покажут на NBC в перерыве матча «Тандер» – «Рокетс»
сегодня, 04:59
Дариус Гарлэнд восстанавливается с опережением графика
сегодня, 04:52
Обладатели индивидуальных наград сезона НБА проведут первые матчи регулярки со специальными нашивками
1сегодня, 04:50Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Милуоки» сохранил Андре Джексона и гарантировал его контракт (2,2 млн) на новый сезон
15 минут назад
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» уверенно обыграла «Илирию», «Партизан» в овертайме победил ФМП
вчера, 20:27
Чемпионат Италии. «Ваноли Кремона» разгромила «Виртус»
вчера, 20:25
Ростислав Вергун о матче с «Зенитом»: «Команда не сдается и продолжает бороться до конца в каждом матче»
вчера, 20:09
Анастасия Косу о дебютном сезоне в WNBA: «Хочу развиваться и двигаться дальше, за это время многое осознала и выросла как спортсмен»
вчера, 18:46
Чемпионат Турции. «Каршияка» проиграла «Анадолу Эфесу»
вчера, 18:20
Сани Бечирович: «Российские клубы готовы к возвращению в Евролигу»
1вчера, 16:53
«Вашингтон» пригласил Шабазза Напьера в тренерский штаб
2вчера, 14:10
«Дубай» продлил контракт с травмированным Муаммаду Жете до 2028 года
вчера, 12:06Фото
«Милан» подписал Нэйта Сестину
вчера, 11:26Фото