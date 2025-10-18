  • Спортс
1

Гэйб Винсент займет место травмированного Леброна Джеймса в стартовой пятерке «Лейкерс» на первый матч сезона

Винсент начнет сезон в старте «Лейкерс».

Используя последний предсезонный матч в качестве генеральной репетиции перед стартом регулярного чемпионата, главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик выпустил в стартовом составе Гэйба Винсента, чтобы заменить травмированного Леброна Джеймса.

Защитник набрал 14 очков при 5 из 6 с игры (4 из 5 с трехочковой дистанции), но «Лейкерс» проиграли «Сакраменто» со счетом 116:117 и завершили предсезонку с результатом 1-5.

В первом матче сезона против «Голден Стэйт» (22 октября) Винсент выйдет в старте вместе с Лукой Дончичем, Остином Ривзом, Деандре Эйтоном и Руи Хатимурой. 

Однако Редик четко дал понять, что нынешние стартовые игроки не являются постоянными.

«Я не знаю, кто будет у меня в старте до конца сезона, потому что, повторюсь, бывают травмы и разные события в течение года. У меня есть довольно хорошее представление о том, кто выйдет в старте в первой игре, а после этого – я не знаю. Но я действительно считаю, что в этом составе много бросковой мощи вокруг Луки и Дэндре [Эйтона], а Гэйб – еще один распасовщик, еще один жесткий защитник. Думаю, он хорошо вписывается, но нужно учитывать каждый предстоящий нам матч и принимать решение непосредственно перед ним», – сказал тренер.

По данным Шэмса Чарании, не ожидается, что Леброн Джеймс вернется в состав и сможет играть до середины ноября, так как он продолжает восстанавливаться от ишиаса, затрагивающего правую сторону его тела.

